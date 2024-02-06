وفاة أسطورة الكوميديا ستيف براون

وفاة أسطورة الكوميديا ستيف براون
التاريخ
2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الملحن وكاتب الأغاني الكوميدية البريطاني، ستيف براون، الذي اشتهر بعمله في المسلسل التلفزيوني "صورة طبق الأصل"، عن عمر ناهز 66 عاماً، نتيجة مرض في رئتيه.
وعند إعلان وفاته، كتبت وكيلته، فيفيان كلور، على موقع إكس: "يحزنني أن أشارك الأخبار التي تفيد بوفاة عميلنا المحبوب ستيف براون”
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