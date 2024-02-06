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وفاة أسطورة الكوميديا ستيف براون

2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الملحن وكاتب الأغاني الكوميدية البريطاني، ستيف براون، الذي اشتهر بعمله في المسلسل التلفزيوني "صورة طبق الأصل"، عن عمر ناهز 66 عاماً، نتيجة مرض في رئتيه.
وعند إعلان وفاته، كتبت وكيلته، فيفيان كلور، على موقع إكس: "يحزنني أن أشارك الأخبار التي تفيد بوفاة عميلنا المحبوب ستيف براون”

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