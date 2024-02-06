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شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية 'الدهب'

2/6/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب لطرح أغنية "الدهب" من ألبومها الجديد، التي من المتوقع أن تصدر بالتزامن مع عيد الحب يوم 14 فبراير (شباط) الحالي.
وكشفت الصفحات الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن برومو قصير لأغنية جديدة تستعد شيرين لطرحها قريباً، بعنوان "الدهب".


ومنذ فترة تسعى شيرين للانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها، الذي تتعاون فيه مع الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

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