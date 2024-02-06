شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية 'الدهب'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب لطرح أغنية "الدهب" من ألبومها الجديد، التي من المتوقع أن تصدر بالتزامن مع عيد الحب يوم 14 فبراير (شباط) الحالي.
وكشفت الصفحات الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن برومو قصير لأغنية جديدة تستعد شيرين لطرحها قريباً، بعنوان "الدهب".
ومنذ فترة تسعى شيرين للانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها، الذي تتعاون فيه مع الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.
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