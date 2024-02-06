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ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة - صورة

2/6/2024 3:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو وعدداً من صورها كشفت من خلالها عن تواجدها في الحرم المكّي لتأدية مناسك العمرة.


وظهرت ياسمين في الفيديو والصور بملامح حزينة، من دون أي تعليق.




لها

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