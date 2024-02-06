ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة - صورة

ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة - صورة
التاريخ
2/6/2024 3:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو وعدداً من صورها كشفت من خلالها عن تواجدها في الحرم المكّي لتأدية مناسك العمرة.
وظهرت ياسمين في الفيديو والصور بملامح حزينة، من دون أي تعليق.
لها
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