ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

MENAFN - Al Wakeel News)سيتولى الأمير ويليام قريبًا مسؤولية أكبر من أي وقت مضى؛ وذلك بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؛ إذ كان أمير ويلز (41 عامًا) قد قام مؤخرًا بتأجيل ارتباطاته الملكية ليكون إلى جانب زوجته بعد أن خضعت أميرة ويلز لعملية جراحية في البطن.



وتفصيلاً، أعلن قصر كنسينغتون في وقت سابق الاثنين أنه سيستأنف واجباته العامة هذا الأسبوع من خلال إجراء حفل تنصيب يوم الأربعاء في قلعة وندسور، يليه حفل لجمع التبرعات لصالح سيارة الإسعاف الجوي في لندن في المساء.

ومن المتوقع أن تكون عودة ويليام إلى العمل "مزدحمة"؛ إذ من المرجح أن يتقدم وريث العرش البريطاني لدعم العائلة بشكل أكبر، من خلال القيام ببعض الواجبات نيابة عن والده، بينما يخضع الملك للعلاج.



وقال قصر باكنغهام إن الملك اتصل شخصيًّا بكل من دوق ساسكس وأمير ويلز، وكذلك إخوته الأميرة الملكية ودوق يورك ودوق إدنبره؛ لمشاركة أخبار صحته.

ومن المعروف أن وريث العرش ويليام على اتصال منتظم مع والده.



وسيطرح تشخيص إصابة الملك أسئلة جدية حول عمل النظام الملكي، مع غياب عدد أقل من كبار أعضاء العائلة المالكة وأميرة ويلز عن العمل حتى بعد عيد الفصح؛ إذ تتعافى في منزلها في وندسور.



وقام ويليام بإرجاء واجباته ليكون بجانب زوجته، ويحافظ على الحياة طبيعية قدر الإمكان لأطفالهما الثلاثة.



وأعلن قصر باكنغمهم في بيان مساء الاثنين أن الملك تشارلز (75 عامًا) عاد إلى لندن من ساندرينغهام لبدء العلاج على الفور.



ولا يرتبط الأمر بالجراحة التي أجراها مؤخرًا وليس سرطان البروستاتا، لكن الأطباء اكتشفوه عندما خضع لإجراء طبي لعلاج تضخم البروستاتا.



وقال قصر باكنغهام في بيان: "خلال الإجراء الأخير الذي أجراه الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وحددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان.

لقد بدأ الملك جدولاً للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة، وطوال هذه الفترة سيواصل القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد".



وأضاف البيان: "الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".



ومن المرجح أيضًا أن يكون التشخيص "عاملاً سيئًا" لتشارلز، الذي كان وريث العرش الأطول خدمة في التاريخ البريطاني قبل أن يصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر 2022. فمنذ ذلك الحين بدأ مسيرته المهنية بثلاث زيارات رسمية إلى الخارج، واستضاف زيارتين رسميتين إلى المملكة المتحدة، وقام بمئات المشاركات العامة، متحملاً عبء العمل الرسمي القاسي رغم السبعينيات من عمره.



وقال مساعدوه إنه استمتع بالتحدي، ويستمتع بشدة بدوره الملكي.. بينما عانت الملكة إليزابيث في فترات عرضية من اعتلال صحتها على مر السنين، وخضعت لعمليات جراحية في عدد من المناسبات، بما في ذلك ركبتها، وإعتام عدسة العين، ولم تكن هناك أزمة صحية كبيرة بهذا الحجم حتى الأشهر الأخيرة من حكمها التاريخي الذي دام 70 عامًا. ومع ذلك، سيكون لذلك تأثير لافت على الحياة الأسرية لأمير وأميرة ويلز؛ فلقد انتقلا إلى وندسور منذ 18 شهرًا من أجل السماح لأطفالهما بالاستمتاع بطفولة أكثر راحة خارج الحياة الملكية حتى تدعو الحاجة.



والأمير جورج (عشرة أعوام) هو الثاني في ترتيب ولاية العرش، والأميرة شارلوت (ثمانية أعوام)، والأمير لويس البالغ من العمر خمس سنوات، جميعهم يذهبون إلى مدرسة محلية لامبروك، واستقروا في منزلهم الجديد، Adelaide Cottage.

ولا يزال فريق ويليام وكيت يقيمون في قصر كنسينغتون في لندن، مقر إقامتهم الرسمي، ويسافرون إلى وندسور لعقد الاجتماعات.



وسيتم حتمًا طرح الأسئلة حول مدى إمكانية قيامهم بذلك الآن.

وتمتع الملك بصحة جيدة جدًّا طوال حياته، بصرف النظر عن معاناته من اعتلال في الظهر. وأول علامة على وجود خلل في صحته جاءت في 17 يناير عندما أصدر قصر باكنغهام إعلانًا مفاجئًا بأن الملك "طلب العلاج" من تضخم البروستاتا.



وأضاف القصر بأن حالته "حميدة"، وأنه سيتوجه إلى المستشفى في الأسبوع التالي لإجراء عملية تصحيحية، وقالوا إنه كان حريصًا شخصيًّا على مشاركة تفاصيل تشخيصه لتشجيع الرجال الآخرين الذين قد يعانون من الأعراض على فحص أنفسهم، فيما أبلغت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في وقت لاحق عن ارتفاع مشجع في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات على موقعهم على الإنترنت.



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