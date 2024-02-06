قائد الجيش الإستوني: روسيا تجاوزت التوقعات في إنتاج الذخيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف قائد الجيش الإستوني مارتن هيريم بأن روسيا تجاوزت التوقعات في إنتاج الذخيرة، خلافا لحسابات الغرب و"الناتو" الذي استنفدت قوات كييف ذخائره.



وقال هيريم: "على مدى الأشهر الستة الماضية أصبح من الواضح أن روسيا قادرة على إنتاج ذخيرة أكثر عدة أضعاف مما كان يعتقد سابقا"، مشيرا إلى أن روسيا تنتج "عدة ملايين من القذائف سنويا".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، ليس لديها (روسيا) مشاكل في العثور على أفراد عسكريين".



في أوائل يناير، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1500 روسي يتقدمون بطلبات للخدمة العسكرية يوميا.



وبرز إنتاج الذخيرة كنقطة رئيسية فشل فيها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا، وأخبر الاتحاد الدول الأعضاء في أواخر العام الماضي أن من غير المرجح أن تحقق هدف إنتاج مليون طلقة ذخيرة مدفعية بحلول مارس. وفي الوقت نفسه، تعزز روسيا إنتاجها من هذه القذائف، وأشار مارتن هيريم إلى تقدير سابق بأن روسيا يمكن أن تنتج مليون قذيفة مدفعية سنويا.

RT