(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يؤكد خلال لقاء نظيره الفرنسي في عمان أمس، ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي بتوفير الدعم لوكالة أونروا.
طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي تنفذ إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77.
المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء، في مباراة نصف نهاىي بطولة كأس آسيا.
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تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم 02/06/2024 - 10:39 عمان ن
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء، ولن يتم التمديد او السماح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.
وقالت إن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤.
وأضافت، أن كل من لم يقم بالتسديد سيتم استبعاده من عملية المنافسة.
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