لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم 02/06/2024 - 10:39 عمان ن



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء، ولن يتم التمديد او السماح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.

وقالت إن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤.

وأضافت، أن كل من لم يقم بالتسديد سيتم استبعاده من عملية المنافسة.

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