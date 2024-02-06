Tuesday, 06 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاسير عامر العجوري ... نموذج صارخ للاعتقال السياسي وتكميم الافواه وتغييب للدور الوطني

2/6/2024 3:09:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم – نجيب فراج/PNN-يعتبر الناشط الفلسطيني عامر سامي العجوري " 42 سنة" من سكان مخيم الدهيشة للاجئين الى الجنوب من بيت لحم احد الامثلة التي يلاحقها الاحتلال الاسرائيلي مرارا وتكرارا من اجل تغييبه عن الساحة وفي سياق سياسة تكميم الافواه ومثال صارخ للاعتقال السياسي.
ومنذ اندلاع حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي كان العجوري احد اهداف الاحتلال الاسرائيلي للاعتقال حيث جرى مداهمة منزله في ساعات الفجر الاولى وجرى الاعتداء عليه بالضرب المبرح مما ادى الى اصابته برضوض وجروح في مختلف انحاء جسده حيث افاد افراد من عائلته انه احتاج في وقتها الى علاج سريع ولكن قوات الاحتلال بدلا من معالجته استمرت بالضرب امام اعينهم، وبعد نحو الاسبوع حولته سلطات الاحتلال الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر ومنذ ذلك الوقت لم تستطع العائلة ان تعرف مصيره واوضاعه الصحية وذلك نظرا لمنع زيارات الاهالي لابنائهم وكذلك حتى زيارات المحامين التي تقيدها سلطات الاحتلال يشكل كبير ومنع ايضا زيارات الصليب الاحمر، وقد ناشد الاهالي المؤسسات الحقوقية للضعط على السلطات من اجل رفع قرارات المنع الجائرة لان القلق يزداد على ابنائهم الاسرى في ظل تصاعد الممارسات القمعية المنفذة بحقهم.
ملاحقات لا تتوقف
تعرض الاسير العجوري لملاحقات لا تتوقف باعتقال حيث سبق وان اعتقل لمدة ثماني سنوات اغلبها قيد الاعتقال الاداري وفي فترات متقاربة ومن دون ان توجه له لائحة اتهام او تقديمه للمحاكمة وكانت هذه القوات قد اعتقلته في العام 2020 عبر كمين له بعد اقتحام منطقة برك سليمان الاثرية الى الجنوب من مدينة بيت لحم حيث يعمل في احد شركات الامن الخاصة فجرى اقتحام هذه المنطقة التي تعج بالمتنزهين من قبل افراد المستعربين غير ابهين بوجود المواطنين من مختلف القطاعات ومن بينهم الاطفال وانقضوا عليه ومن ثم اعتقلوه ليزج به في الاعتقال الاداري لمدة سنة ونصف السنة.
سياسة تكميم الافواه
وبهذا الصدد يقول محمد عبد ربه رئيس جمعية الاسرى المحررين في محافظة بيت لحم ان العجوري هو احد نشطاء العمل التطوعي والجماهيري على مستوى المخيم والمحافظة وينشط في العديد من المؤسسات الوطنية وهو من الوجوه الوطنية المعروفة الذي ينشط في الحفاظ على السلم الاهلي ولهذا فان الاستهداف للعجوري هو من اجل تغييب لدوره الوطني ولتكميم الافواه وقد صعدت قوات الاحتلال من اعتقال الشخصيات الوطنية بشكل كبير ومن بينهم مسؤولي المؤسسات الوطنية ونشطاء المقاومة الشعبية ومحاضرون في الجامعات وحتى اطباء وناشطات نسويات وجميعهم يحولون الى الاعتقال الاداري في اطار تكميم الافواه ومنع المواطنين الفلسطينيين من الادلاء بارائهم المناهضة لسياسيات الاحتلال العنصرية وقد ارتفع عدد الاسرى الاداريون الى نحو 2400 اسير واسيرة وهو الرقم الاعلى منذ عقود طويلة ولربما اعلى من المعتقلين الاداريين خلال الانتفاضة الاولى وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قرار سياسي من قبل الحكومة الاسرائيلية لزج اكبر عدد من المواطنين قيد هذا الاعتقال مؤكدا انه لا يستبعد ان تتعاظم الاعتقالات الادارية في الفترة القادمة من خلال اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينييين الذين يزجون في ظروف صعبة وقهرية لا يمكن وصفها مشددا ان قوات الاحتلال تستغل الصمت الدولي المريب على هذه الممارسات حيث ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة حول العالم التي تستخدم هذا النوع من الاعتقال الذي يتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية.

MENAFN06022024000205011050ID1107814305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث