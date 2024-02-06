Tuesday, 06 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غالانت: الحرب في غزة الأكثر تعقيدا وقواتنا ستصل إلى رفح

2/6/2024 3:09:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-وصف وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الحرب في غزة بأنها شديدة التعقيد، وقال إن قواته ستصل إلى رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع.


وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي بتل أبيب بشأن مجريات الحرب الدائرة منذ نحو 4 أشهر عقده، مساء أمس الاثنين، إن العملية البرية تتقدم وتحقق أهدافها، رغم أنها الأكثر تعقيدا في تاريخ الحروب، حسب وصفه.


وتابع أن العملية البرية ستتواصل خلال الأشهر القادمة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح من وصفهم بالرهائن، وأن قوات الجيش تعتزم الوصول إلى رفح، لكنه رفض الكشف عن كيفية أو موعد العملية المحتملة، التي باتت تثير مخاوف على مصير نحو مليون و500 ألف نازح هناك.


وتحدث وزير الاحتلال الإسرائيلي عن القضاء على نصف مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، قائلا إن الضغط العسكري يجب أن يتواصل كي لا تكون هناك حماس بعد اليوم، وأن تحلّ محلها سلطة مدنية.


كما تحدث عن القضاء على عدد من الكتائب العسكرية لحركة حماس، وقال إن كتيبتها في خان يونس "على وشك الانهيار"، مدعيا أن رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار لا يقود الحرب ولا يسيطر على القوات، وأن همَّه الأساسي الآن النجاة بنفسه، حسب تعبيره.


وعلى الرغم من ادعائه أنه قُضِي على جزء كبير من قوة حماس العسكرية، فإن الوزير الإسرائيلي دعا الحركة إلى تقديم ردّها على المقترح الخاص بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى، كما دعا الإسرائيليين إلى الوحدة لتحقيق هدفي القضاء على حماس، وإعادة من سماهم المخطوفين.


وفي ما يتعلق بالمواجهات مع حزب الله اللبناني، ذكر غالانت أنه في حال اندلعت حرب في الشمال، فستكون هناك أثمان صعبة لإسرائيل، لكنها ستكون أصعب للبنان، على حد قوله.


وقال إن إسرائيل تتأهب في البر والجو من أجل تمكين الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم في الشمال.

MENAFN06022024000205011050ID1107814303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث