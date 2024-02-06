غالانت: الحرب في غزة الأكثر تعقيدا وقواتنا ستصل إلى رفح

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-وصف وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الحرب في غزة بأنها شديدة التعقيد، وقال إن قواته ستصل إلى رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع.





وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي بتل أبيب بشأن مجريات الحرب الدائرة منذ نحو 4 أشهر عقده، مساء أمس الاثنين، إن العملية البرية تتقدم وتحقق أهدافها، رغم أنها الأكثر تعقيدا في تاريخ الحروب، حسب وصفه.





وتابع أن العملية البرية ستتواصل خلال الأشهر القادمة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح من وصفهم بالرهائن، وأن قوات الجيش تعتزم الوصول إلى رفح، لكنه رفض الكشف عن كيفية أو موعد العملية المحتملة، التي باتت تثير مخاوف على مصير نحو مليون و500 ألف نازح هناك.





وتحدث وزير الاحتلال الإسرائيلي عن القضاء على نصف مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، قائلا إن الضغط العسكري يجب أن يتواصل كي لا تكون هناك حماس بعد اليوم، وأن تحلّ محلها سلطة مدنية.





كما تحدث عن القضاء على عدد من الكتائب العسكرية لحركة حماس، وقال إن كتيبتها في خان يونس "على وشك الانهيار"، مدعيا أن رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار لا يقود الحرب ولا يسيطر على القوات، وأن همَّه الأساسي الآن النجاة بنفسه، حسب تعبيره.





وعلى الرغم من ادعائه أنه قُضِي على جزء كبير من قوة حماس العسكرية، فإن الوزير الإسرائيلي دعا الحركة إلى تقديم ردّها على المقترح الخاص بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى، كما دعا الإسرائيليين إلى الوحدة لتحقيق هدفي القضاء على حماس، وإعادة من سماهم المخطوفين.





وفي ما يتعلق بالمواجهات مع حزب الله اللبناني، ذكر غالانت أنه في حال اندلعت حرب في الشمال، فستكون هناك أثمان صعبة لإسرائيل، لكنها ستكون أصعب للبنان، على حد قوله.





وقال إن إسرائيل تتأهب في البر والجو من أجل تمكين الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم في الشمال.