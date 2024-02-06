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استهداف سفينة شحن بريطانية بطائرة بدون طيار في البحر الأحمر

2/6/2024 3:09:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء/PNN-قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت إلى "أضرار طفيفة"، جراء هجوم طائرة مسيرة غرب الحديدة في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء.

وأضافت أمبري في بيان أن السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت "مناورات هروب" قبل أن تكمل الإبحار جنوبا في اتجاه مضيق باب المندب.

وفي السياق قالت وكالة رويترز بأن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحديدة في اليمن.

ويعتبر هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له سفينة شحن بريطانية بغضون أسبوع، حيث أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل بصواريخ بحرية مناسبة.


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