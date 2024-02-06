استهداف سفينة شحن بريطانية بطائرة بدون طيار في البحر الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
صنعاء/PNN-قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت إلى "أضرار طفيفة"، جراء هجوم طائرة مسيرة غرب الحديدة في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء.
وأضافت أمبري في بيان أن السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرض له سفينة شحن في البحر الأحمر.
وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت "مناورات هروب" قبل أن تكمل الإبحار جنوبا في اتجاه مضيق باب المندب.
وفي السياق قالت وكالة رويترز بأن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحديدة في اليمن.
ويعتبر هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له سفينة شحن بريطانية بغضون أسبوع، حيث أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل بصواريخ بحرية مناسبة.
MENAFN06022024000205011050ID1107814302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.