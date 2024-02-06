شركة يابانية تنهي عملها مع إسرائيل بعد قرار المحكمة الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN-أنهت شركة يابانية عملها مع شركات إسرائيلية، بعد قرار المحكمة العليا الدولية في لاهاي الذي أدان إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة واتهامها بممارسة الإبادة الجماعية.

وقالت وكالة "رويترز"، إن شركة "إيتوتشو" اليابانية أنهت تعاونها مع شركة "إلبيت" الدفاعية الإسرائيلية، بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وذكرت الشركة أنها في سبيلها لإنهاء تعاونها مع شركة إلبيت الدفاعية الإسرائيلية، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية المدين لإسرائيل.

وقال المدير المالي لشركة "إيتوتشو"، تسويوشي هاشيمورا، إن "الشركة تخطط لإنهاء التعاون بعد أن أمرت المحكمة الدولية إسرائيل الشهر الماضي، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين".

وقال هاتشيمورا إنّ "الشراكة مبنية على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي اللازمة لأمن اليابان، ولا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف أنّه "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، فقد قمنا بالفعل بتعليق الأنشطة الجديدة المتعلقة بمذكرة التفاهم، ونخطط لإنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية فبراير".

وبتت المحكمة العليا الدولية في الإجراءات المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وطالبت الأخيرة باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وقالت المحكمة إنّه "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".