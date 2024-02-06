شركة يابانية تنهي عملها مع إسرائيل بعد قرار المحكمة الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوكيو/PNN-أنهت شركة يابانية عملها مع شركات إسرائيلية، بعد قرار المحكمة العليا الدولية في لاهاي الذي أدان إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة واتهامها بممارسة الإبادة الجماعية.
وقالت وكالة "رويترز"، إن شركة "إيتوتشو" اليابانية أنهت تعاونها مع شركة "إلبيت" الدفاعية الإسرائيلية، بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وذكرت الشركة أنها في سبيلها لإنهاء تعاونها مع شركة إلبيت الدفاعية الإسرائيلية، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية المدين لإسرائيل.
وقال المدير المالي لشركة "إيتوتشو"، تسويوشي هاشيمورا، إن "الشركة تخطط لإنهاء التعاون بعد أن أمرت المحكمة الدولية إسرائيل الشهر الماضي، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين".
وقال هاتشيمورا إنّ "الشراكة مبنية على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي اللازمة لأمن اليابان، ولا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".
وأضاف أنّه "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، فقد قمنا بالفعل بتعليق الأنشطة الجديدة المتعلقة بمذكرة التفاهم، ونخطط لإنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية فبراير".
وبتت المحكمة العليا الدولية في الإجراءات المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وطالبت الأخيرة باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وقالت المحكمة إنّه "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".
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