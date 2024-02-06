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الاحتلال يهدم منزلاً شمال أريحا

2/6/2024 3:09:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN-هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً شمال مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة النويعمة، بحجة البناء بدون ترخيص.

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