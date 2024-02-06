الاحتلال يهدم منزلاً شمال أريحا

الاحتلال يهدم منزلاً شمال أريحا
التاريخ
2/6/2024 3:09:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً شمال مدينة أريحا.
وبحسب مصادر محلية، فإن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة النويعمة، بحجة البناء بدون ترخيص.
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