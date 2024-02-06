ماكدونالدز يواجه مبيعات عالمية مخيبة للآمال مع الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
) أعلنت ماكدونالدز عن أرقام مبيعات عالمية غير مُبهجة للربع الرابع من العام الماضي، دون تلبية توقعات المستثمرين, وأرجعت الشركة النمو البطيء، وهو اتجاه تفاقم في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط، كعامل مساهم بارز في أداءها المتواضع خلال الفترة.
كما أظهرت البيانات الفصلية التي أصدرتها ماكدونالدز يوم الاثنين الموافق 5 شباط زيادة متواضعة في المبيعات بنسبة 3.4 في المئة، مما يشكل أبطأ وتيرة منذ الربع الرابع من عام 2020, ولم تف بالأرقام توقعات المحللين المتوسطة، الذين كانوا يتوقعون معدل نمو أقوى بنسبة 4.9 في المئة, بالإضافة إلى ذلك، فشلت الإيرادات أيضًا في تلبية التوقعات، مما زاد من انخفاض ثقة المستثمرين, وكذلك أصبحت ماكدونالدز بعد اندلاع حرب غزة، هدفًا بارزًا لحملات المقاطعة في الدول الإسلامية، مما أثر على عملياتها في المنطقة, وأكدت الشركة أن مطاعمها المحلية تديرها مشغلون محليون بشكل مستقل، مؤكدة التزامها باتخاذ القرارات المحلية.
كذلك شهدت مبيعات الأسواق الدولية المرخصة من قبل ماكدونالدز زيادة بسيطة قدرها 0.7 في المئة في الربع السابق، وهو ما يقل بشكل كبير عن معدل النمو المتوقع بنسبة 5.5 في المئة، ووفقًا لبيانات من مجموعة بورصة لندن, وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، تجاوزت ماكدونالدز توقعات الأرباح، حيث بلغت الأرباح المعدلة 2.95 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين التي بلغت 2.82 دولار للسهم.
في حين أقر الرئيس التنفيذي لماكدونالدز، كريس كمبتشينسكي، بتأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على عمليات الشركة، خاصة في الأسواق عبر الشرق الأوسط, وبالإضافة إلى ذلك، أبرز كمبتشينسكي التحديات المتمثلة في مكافحة التضليل والآراء السلبية المحيطة بعلامة ماكدونالدز، مؤكدًا التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مناطق سياسية حساسة.
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