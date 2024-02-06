طيران الإمارات تستأنف خدمتها اليومية إلى أديليد الأسترالية في أكتوبر المقبل

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة أديليد الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من يوم 28 أكتوبر 2024.

وسوف تسهم هذه الخطوة في إعادة خدمات طيران الإمارات إلى استراليا إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر من وإلى جنوب البلاد، وتتيح المجال أمام العملاء للسفر بسهولة إلى دبي، وعبرها إلى أكثر من 140 وجهة تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها لأول مرة إلى أديليد في عام 2012، ونقلت أكثر من 165 ألف مسافر بين دبي وأديليد في عام 2019. ومع مطلع ديسمبر المقبل، ستستأنف طيران الإمارات أيضاً تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى بيرث، لتوفر الناقلة 77 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا، مع إمكانية نقل 68 ألف مسافر أسبوعياً إلى أستراليا، وعودة سعتها المقعدية لمستويات ما قبل الجائحة.

ويشكل استئناف رحلات طيران الإمارات خطوة مهمة لدعم جهود ولاية جنوب أستراليا للتعافي من الجائحة، إذ تقدر هيئة السياحة في الولاية أن الإنفاق السياحي لرحلات طيران الإمارات اليومية المباشرة سيدر أكثر من 62 مليون دولار أسترالي سنوياً ويوفر أكثر من 315 وظيفة مرتبطة بالسياحة لسكان المنطقة. كما ستوفر كل رحلة أيضاً 14 طناً من طاقة الشحن، بإجمالي 196 طناً أسبوعياً بين دبي وأديليد، وتقدر قيمة الشحنات الصادرة بنحو 98 مليون دولار أسترالي سنوياً، ما يرفع إجمالي عائدات أديليد من رحلات طيران الإمارات إلى نحو 160 مليون دولار أسترالي.

تيسير ممارسة الأعمال

وقال بيتر ماليناوسكاس رئيس وزراء جنوب أستراليا: «افتقد سكان جنوب أستراليا خدمات طيران الإمارات، فاستئناف الرحلات اليومية سيسهل الوصول إلى أديليد من أسواقنا الرئيسية، إلى جانب تيسير ممارسة الأعمال مع ولايتنا. لقد وضعنا هدف استئناف رحلات طيران الإمارات إلى أديليد في صدارة أولوياتنا، وسوف تسهم إعادة تشغيل رحلات يومية مباشرة إلى أديليد، في تعزيز النمو الاقتصادي لجنوب أستراليا، حيث تشير توقعاتنا إلى توفير نحو 160 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي وصادرات الشحن، بالإضافة إلى خلق أكثر من 315 فرصة عمل بدوام كامل مرتبطة بالسياحة لسكان جنوب أستراليا».

وقالت زوي بيتيسون وزيرة السياحة في جنوب أستراليا: «يعد هذا الإعلان خطوة مهمة لتعافي قطاع السياحة في ولايتنا، حيث يوفر رابطاً حيوياً مع أسواقنا الرئيسية في أوروبا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما نتوقع أن يدر استئناف رحلات طيران الإمارات اليومية المباشرة إلى أديليد أكثر من 62 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لاقتصاد الولاية. من الرائع رؤية جنوب أستراليا مرة أخرى في برامج طيران الإمارات التسويقية العالمية، ما سيسلط المزيد من الضوء على جنوب أستراليا ويساعد في زيادة عدد زوار ولايتنا».

وقال باري براون، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في أستراليا: «يترقب عملاؤنا وصناعة السفر عامة استئناف رحلات طيران الإمارات إلى أديليد، ونحن متحمسون أيضاً لإعادة خدمتنا إلى جنوب أستراليا وفتح المجال أمام الولاية للاستفادة من الفرص المتعددة في مجالات الترفيه والثقافة والسياحة ودعم فرص النمو التجاري، وذلك عبر الاتصال مع دبي وعبرها إلى العديد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية».

وأضاف براون: «استئناف رحلاتنا اليومية إلى أديليد سيكمل حضورنا في أستراليا لنغطي 5 مدن في جميع أنحاء البلاد، وأود أن أشكر شركاءنا في هيئة السياحة بجنوب أستراليا ومطار أديليد، على دعمهم لتحقيق هذه الخطوة ونتطلع إلى الترحيب بأول مسافرينا من أديليد على متن الطائرة في شهر أكتوبر المقبل».

خيارات إضافية



ورحب برينتون كوكس، مدير عام مطار أديليد بهذا الإعلان وقال: «يشكل هذا الإعلان أخباراً رائعة لعملائنا الذين سيستفيدون مرة أخرى من شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي، حيث ستوفر مزيداً من الخيارات للمسافرين، بما في ذلك رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وكوانتاس، ورحلات المتابعة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وأفريقيا. كما سيسهم أيضاً في تعزيز الفرص السياحية والاقتصادية لجذب الزوار الدوليين إلى أديليد. ويسعدنا عودة رحلات طيران الإمارات اليومية وبمعدلات ما قبل الجائحة نفسها، بما يعد دليلاً بارزاً على الثقة بسوق أديليد، فيما توفر طائرة الجسم العريض بوينج 777-200LR فرصاً لتعزيز الشحن الجوي للمنتجين المحليين وتصدير منتجاتهم إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا».

وشكل استئناف الرحلات إلى أديليد أولوية بالنسبة لطيران الإمارات وسط التوسع في تشغيل خدماتها إلى أستراليا والعالم بعد الجائحة وعودة أسطول الناقلة إلى الأجواء. ومع تسلم الناقلة لأول طائرة من طراز A350 في وقت لاحق من هذا العام، سيتم تشغيل طائرات المدى الطويل البوينج 777-200LR، لخدمة خطوط مثل دبي - أديليد، ومع استمرار الناقلة في استلام شحنات طائرات A350، ستستخدم هذه الطائرة إلى أديليد في عام 2025.

تفاصيل الخدمة

وستخدم طيران الإمارات رحلة أديليد اليومية بطائرة بوينج 777-200LR توفر 302 مقعد بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً في درجة الأعمال بتوزيع (2-2-2)، و264 مقعداً في الدرجة السياحية، لتتيح بذلك أكثر من 4200 مقعد أسبوعياً بين دبي وأديليد.



وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات «إي كيه 440» دبي في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل وتصل إلى أديليد في الساعة 8:50 مساءً. وتغادر رحلة العودة «إي كيه 441» من أديليد في الساعة 10:35 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 5:15 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأديليد).

وبفضل شبكة طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي أكثر من 140 وجهة حول العالم، فإن إعادة إطلاق خدمة دبي - أديليد ستوفر رابطاً حيوياً للأسواق الأوروبية القوية مع جنوب أستراليا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويربط جدول الرحلات الركاب بأوقات مناسبة لوصول ومغادرة رحلات طيران الإمارات من وإلى أوروبا، ما يوفر تجربة سفر سلسة وأوقات انتظار تقل عن أربع ساعات.

ونظراً لمكانة دبي كنقطة اتصال عالمية رئيسية، فمن المتوقع أن يستمتع العملاء بالسفر من أديليد إلى كل من لندن وروما ودبي وباريس وأمستردام ومانشستر وأثينا ودبلن وبرشلونة وميلانو. كما يتوقع أن تكون لندن ومانشستر ودبي وبرمنغهام وباريس وأمستردام وغلاسكو وفرانكفورت ودوسلدورف من أبرز الأسواق المصدرة للزائرين.

ويحظى عملاء طيران الإمارات المسافرون من وإلى أستراليا بأفضل تجربة في الأجواء، بما في ذلك قوائم الطعام متعددة الأطباق المستوحاة إقليمياً والتي طورها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يستمتع العملاء بأكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.



يذكر أن طيران الإمارات تخدم أستراليا حالياً بـ63 رحلة أسبوعياً، إلى بريسبن وبيرث وسيدني وملبورن، بطائرات A380 وبوينج 777، وتنقل 56 ألف مسافر في الأسبوع من وإلى هذه المدن الرئيسية الأربع. وضاعفت الناقلة أخيراً مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى ملبورن اعتباراً من مطلع فبراير الجاري. كما تعمل رحلتا طيران الإمارات اليوميتان إلى سيدني بطائرات A380 بتوزيع الدرجات الأربع أيضاً. واعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 لخدمة رحلتها الثانية بين دبي وبريسبين، لتصبح الرحلتان إلى بريسبين تعملان بالطائرات العملاقة. واعتباراً من أول ديسمبر، ستعيد طيران الإمارات تشغيل رحلتها الثانية إلى بيرث بطائرة بوينج 777-300ER، لتنضم بذلك إلى خدمة الإيرباص A380 الحالية.

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