سوق السفر العربي يستكشف آفاق نمو الرحلات الخارجية بالمنطقة

يسلط معرض «سوق السفر العربي 2024» الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التوقعات بخصوص نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق الـ 40 عاماً.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) والتي يوجد مقرها في مدينة نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ (الجيل X) تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط التقرير الضوء على أبرز الأسباب التي توضح هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو في المنطقة، وخصوصاً في أسواق الإمارات والسعودية.

وقالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: «هناك نسبة كبيرة ضمن هذه الشريحة التي تتراوح بين 43 إلى 58 عاماً ممن يشغلون مناصب عليا في شركاتهم، ما يجعل منهم أكثر ميلاً إلى السفر بانتظام في رحلات عمل إلى الخارج. كما يتمتع الكثير منهم بقدرة إنفاق كبيرة. ويشمل ذلك أيضاً رواد الأعمال الناجحين في هذه المرحلة من حياتهم المهنية ممن أصبحوا قادرين على السفر بشكل متكرر وتحمل تكاليف السفر بسهولة».

وأضافت: «يركز العاملون في قطاع السفر بشكل كبير على المسافرين الأقل عمراً من هذه الشريحة، ولكن من المنطقي تماماً أن يهيمن (الجيل X) على القيمة السوقية للمسافرين إلى الخارج نظراً لطبيعة التركيبة السكانية في المنطقة. كما أن معظم الأشخاص ضمن هذه الشريحة العمرية يركزون على تغيير أنماط حياتهم، والبحث عن توازن أكثر استدامة بين العمل والحياة، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم خلال العطلات ومن خلال الجمع بين العمل والترفيه».

إنفاق



ويشير التقرير إلى أن إنفاق هذه الشريحة (الجيل X) في الإمارات يقدر بنحو 18.2 مليار دولار، أي 60% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج والتي ستصل إلى 30.5 مليار دولار بحلول عام 2028، بينما يقدر إنفاق هذه الشريحة في السعودية بنحو 11.1 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من السعودية والتي ستصل لنحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028.



وأضاف كيرتس: «من الجدير بالذكر أيضاً أنه مع بدء هذا الجيل في التقدم في السن والوصول إلى مرحلة التقاعد، فمن الطبيعي أن يصبح جيل الألفية الحالي الأكثر هيمنة على حصة سوق السفر الخارجي في العقد المقبل».

وتعتبر أوروبا الوجهة المفضلة للسياح من السعودية، وستصل القيمة السوقية لإنفاق هؤلاء المسافرين إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار فقط في عام 2019. وتشمل الوجهات الرئيسية الأخرى للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا. ويلفت هذا الارتفاع في حجم إنفاق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي اهتمام الكثير من الوجهات الدولية بطبيعة الحال.

وأضافت دانيل كورتيس: «استضاف معرض السوق السفر العربي في العام الماضي 76 جناحاً وطنياً شغلت حوالي 55% من إجمالي مساحة المعرض، وستشهد دورة العام 2024 عودة أجنحة إسبانيا والصين وعدد من الوجهات الأفريقية، ولهذا خصصنا مساحة أرضية إضافية لاستيعاب هذا النمو».

قمة



كما سينظم معرض «سوق السفر العربي» أيضاً قمة خاصة لاستعراض مستقبل أسواق السفر في الهند والصين وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث اتجاهات السفر بين مختلف الأجيال.

وستركز الدورة الـ 31 من المعرض على موضوع «تمكين الابتكار: تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، ويقدم لهم المعرض منصة لإقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم بتشكيل مستقبل قطاع السفر والسياحة العالمي. ويتميز المعرض بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة والعلامات التجارية الراسخة، وسيتم تسليط الضوء خلال فعالياته على أهمية الابتكار لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة، وتسرع التحول نحو صفرية الانبعاثات في هذا القطاع.

وشهد معرض «سوق السفر العربي 2023» تسجيل رقم قياسي بحضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر. كما استقطب المعرض العام الماضي أكثر من 2100 جهة عارضة من أكثر من 155 دولة.

وتضم قائمة شركاء معرض سوق السفر العربي 2024 الذي ينعقد بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، كلاً من: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي شريك الوجهات؛ وطيران الإمارات شريك الطيران الرسمي؛ وفنادق ومنتجعات آي إتش جي الشريك الفندقي الرسمي؛ والريس للسفريات الشريك الرسمي لإدارة الوجهات.

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