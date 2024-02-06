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«سناب» تصرف 10 في المئة من موظفيها

2/6/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُتوقع أن تستغني شبكة التواصل الاجتماعي للمراهقين "سنابتشات" مجدداً عن خدمات المئات من موظفيها، على غرار ما فعلت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا تخفض راهناً عدد العاملين فيها.

وأعلنت شركة "سناب" التي تملك التطبيق أنها ستصرف 10 في المئة من موظفيها، أي نحو 500، بعدما سبق أن استغنت عن 20 في المئة من موظفيها خلال صيف عام 2022 (أكثر من 1200).

وقال ناطق باسم "سناب" إن الشركة تعيد تنظيم فريقها "لتقليص مستويات الإدارة الوسطى في الهرمية، وتعزيز التعاون".

وأضافت الشركة "نحن ملتزمون دعم أعضاء فريقنا الذين يغادرون الشركة وممتنون جداً لهم على عملهم الجاد ومساهماتهم الكثيرة في +سناب+".

وكان عدد موظفي الشركة أكثر بقليل من 5300 في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلن المؤسس المشارك لشبكة "سنابتشات" عام 2011 إيفان شبيغل في الربيع الفائت أن عدد مستخدميها شهرياً وصل إلى 750 مليوناً، موضحاً أن "أعمار الغالبية العظمى منهم تراوح بين 13 و34 عاماً في أكثر من 20 دولة".

ولكن على عكس شركة "ميتا" التي تضم "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لم تتمكن "سناب" يوماً من تحقيق ما يكفي من عائدات الإعلانات لتحقيق ربح سنوي.

وفي عام 2022، تضاعف صافي خسائرها ثلاث مرات ليصل إلى 1,43 مليار دولار. ويتوقع أن تعلن المجموعة اليوم الثلاثاء نتائجها الربعية والسنوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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