مايكروسوفت تتعاون مع سيمافور ووسائل الإعلام لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في ممارسات الصحافة

(MENAFN
) في خطوة تهدف إلى ثورة في مجال الصحافة، كشفت مايكروسوفت عن تعاون مع سيمافور ومختلف منظمات الأخبار لتيسير تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى, ومن خلال هذا الشراكة، تهدف مايكروسوفت إلى تمكين الصحفيين بأدوات وموارد مبتكرة لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي في جهودهم في التقارير.
كما عبرت مايكروسوفت عن التزامها بمساعدة المنظمات في وضع وتحسين بروتوكولات وإرشادات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في جمع الأخبار وغيرها من الأنشطة في الصناعة, وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية على التفاني الذي تبديه مايكروسوفت في تعزيز ممارسات الصحافة الأخلاقية والشفافة، مضمنةً أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدمة بفعالية ومسؤولية لتعزيز جودة وكفاءة إنتاج الأخبار.
كذلك تكون واحدة من النتائج الرئيسية لهذا التعاون هو إطلاق نشرة إخبارية مبتكرة تحمل عنوان "الإشارات" من قبل سيمافور باستخدام أدوات من أوبن إيه آي ومايكروسوفت، وستتمتع الصحافة بقدرات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات وافية للأحداث الجارية, ويهدف هذا النهج الابتكاري إلى تزويد القراء بفهم أعمق لقصص الأخبار الجارية، مثريًا مشاركتهم مع الأحداث والتطورات الحالية.
في حين أبرمت مايكروسوفت شراكات مع منظمات أخبار مشهورة مثل كلية كريغ نيومارك للصحافة العليا في نيويورك، وجمعية الأخبار العبرية، ومشروع الحقيقة الأساسية, وستستكشف هذه الجهود التعاونية وتنفيذ استراتيجيات لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل والأنظمة الإخبارية للمنظمات المشاركة, ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، تهدف مايكروسوفت إلى تحفيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مشهد الصحافة، مما يمكن المهنيين في وسائل الإعلام من التكيف والازدهار في بيئة رقمية ومعتمدة على البيانات بشكل متزايد.
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