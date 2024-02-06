سوسيتيه جنرال يخطط لخفض عدد الوظائف في مقره الرئيسي الفرنسي

(MENAFN
) كشف بنك سوسيتيه جنرال عن خطط لتبسيط عملياته عن طريق تقليل عدد العاملين في مقره الرئيسي الواقع في فرنسا, وأعلن البنك نيته تنفيذ تغييرات تنظيمية تؤدي إلى القضاء على حوالي 900 وظيفة في مقره الفرنسي, ويؤكد بنك سوسيتيه جنرال بشكل لافت التزامه بتنفيذ هذه التغييرات دون اللجوء إلى الفصل القسري، مما يشير إلى إخلاصه في إدارة عملية الإعادة الهيكلية بشكل مسؤول وإنساني.
كما تأتي هذه الإعلانات على خلفية أهداف استراتيجية حددها البنك في سبتمبر الماضي، حيث عبر سوسيتيه جنرال عن طموحه في تعزيز نسبة التكلفة إلى الدخل تدريجيًا وبشكل كبير, وكجزء من هذا الهدف العام، يهدف البنك إلى تحقيق توفيرات كبيرة تقدر بحوالي 1.7 مليار يورو (1.83 مليار دولار) بحلول عام 2026، مقارنة بالوضع المالي لعام 2022.
كذلك يؤكد تقليص عدد الوظائف في مقره الرئيسي على النهج الاستباقي لسوسيتيه جنرال في تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على التحمل المالي في ظل تغيرات السوق المتغيرة, ومن خلال تنفيذ تغييرات تنظيمية مستهدفة، يسعى البنك إلى تبسيط العمليات الداخلية، وتعزيز الرشاقة، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وربحية في قطاع البنوك الديناميكي, وعلى الرغم من التحديات الموجودة في جهود الإعادة الهيكلية، تظل سوسيتيه جنرال ملتزمة بإعطاء الأولوية لرفاهية موظفيها وإدارة فترة الانتقال بشفافية ونزاهة.
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