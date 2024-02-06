شركة تسليم هيرو تظهر أداء مالي قوي وعودة إلى الربحية في عام 2023

(MENAFN
) شهدت (دليفري هيرو)، شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية، تحولًا ملحوظًا في أدائها المالي للعام الكامل 2023، حيث عادت إلى الربحية بعد تكبدها خسائر في العام السابق, وباستثناء العناصر الاستثنائية، أبلغت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستنزاف بقيمة تقدر بحوالي 250 مليون يورو (270 مليون دولار) للعام كاملاً، وهو تحسن كبير مقارنة بالخسائر التي بلغت 623.6 مليون يورو سُجلت في العام السابق, وتُسلط هذه العودة إلى الربحية الضوء على فعالية المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية للشركة.
كما شهدت إيرادات قطاع الأعمال العام للمجموعة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 10.463 مليار يورو، مقارنة بـ 9.589 مليار يورو المُبلَغة في العام المالي السابق, وارتفعت القيمة الإجمالية المبدئية لبضائع المجموعة إلى 45.275 مليار يورو، متجاوزة الرقم السابق للعام السابق البالغ 44.614 مليار يورو, وقد دفع هذا النمو بقوة من خلال الطلب المتزايد في عدة مناطق جغرافية، مما يظهر قدرة (دليفري هيرو) على الاستفادة من تفضيلات المستهلكين المتطورة وديناميات السوق.
كذلك بالنظر إلى المستقبل لعام 2024، تتوقع (دليفري هيرو) استمرار الزخم النموي، حيث من المتوقع أن يزيد القيمة الإجمالية للبضائع الأساسية بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 9 سنتات, وعلاوة على ذلك، تتوقع الشركة نموًا قويًا في إيرادات الأعمال تتراوح بين 15 بالمئة و 17 بالمئة باستثناء بعض العناصر الاستثنائية، وتتوقع (دليفري هيرو) أن تتراوح أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستنزاف بين 725 مليون يورو و 775 مليون يورو, وتسلط هذه التوقعات المتفائلة الضوء على ثقة الشركة في اتجاهها الاستراتيجي وتفانيها في تقديم قيمة مستدامة للمساهمين بينما تستغل الفرص الناشئة في سوق توصيل الطعام الديناميكية.
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