التوترات الجيوسياسية تدفع أسعار النفط الخام للازدهار وسط توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 5 شباط، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو دولار واحد للبرميل عند التسوية، بدفع من المخاوف المتزايدة حول تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى عرقلة الإمدادات العالمية للنفط.
كما شهدت عقود النفط الخام من نوع برنت ارتفاعًا بمقدار 66 سنتًا، مما يشير إلى زيادة قدرها 0.9 بالمئة ووصولًا إلى 77.99 دولار للبرميل خلال التسوية, وفي الوقت نفسه، سجلت عقود النفط الخام من نوع ويست تكساس التفاضلي مكسبًا قدره 50 سنتًا، أي زيادة بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 72.78 دولار للبرميل, وقد شهدت هذه الزيادة أول تحرك إيجابي في أسعار النفط خلال الجلسات التداولية الأربع الماضية.
كذلك يتابع المستثمرون والتجار عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، حيث تظل الآمال في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس غير مؤكدة، مما يشير إلى استمرار التوترات في المنطقة, وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة جهودها ضد الحوثيين، الذين شنوا هجمات على سفن الشحن وأثرت على التجارة العالمية في النفط.
في حين أفاد مصدر في كييف لرويترز بأن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا أكبر مصفاة للنفط في جنوب روسيا يوم السبت. يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات على منشآت النفط الروسية، مما أدى إلى انخفاض في صادرات النافثا الروسية, وتسلط هذه التطورات الضوء على ضعف أسواق النفط العالمية وتأثير التوترات الجيوسياسية المحتملة على أسعار النفط.
MENAFN06022024000045015682ID1107814178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.