أسواق الأسهم لعمالقة التكنولوجيا تظهر أداءً سلبياً

(MENAFN
) تشهد الشركات التكنولوجية السبع المعروفة باسم "السبع الرائعة" في أسواق الأسهم الأمريكية تراجعاً ملحوظًا، مما يشكل تحولًا عن الاتجاه السابق حيث اعتمد المستثمرون بشدة على إمكانيات الذكاء الاصطناعي وحدها, وتتألف هذه السبعة العمالقة التكنولوجيين من مايكروسوفت، وأبل، وأمازون، وألفابيت، وميتا، وتسلا، ونفيديا، وقد دفعت هذه الشركات السبعة العمالقة ارتفاعات كبيرة في سوق الأسهم خلال العام الماضي، حيث راهن المتداولون على قدرتها على الاستفادة من المشهد الناشئ للذكاء الاصطناعي, ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى انحراف ملحوظ في مساراتها.
كما لوحظ أن جميع أعضاء "السبع الرائعة"، باستثناء شركة واحدة، قد كشفوا عن نتائجهم المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية, ووفقًا لجيم تيرني، مدير محفظة متخصص في الأسهم النامية في التحالف البرنشتاين، فإن عصر معاملة هذه الشركات ككيان موحد لأغراض التداول أصبح قديمًا, ويتحول السوق، بعد أن استمتع سابقًا بتأثير الهالة للذكاء الاصطناعي، الآن نحو التركيز على فحص القدرات والأداء المتميز لكل شركة بشكل فردي, وهذا الانحراف عن التعامل معهم كضمانة موحدة يعكس تأكيدًا على أهمية النتائج الملموسة على الاحتمالات الهراء الذكية.
وبينما تواصل أربع شركات من السبعة تجاوز سوق الأسهم الأوسع، تتخلف ألفابيت عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكل من تسلا وأبل قد ظهرتا كأكبر الخاسرين على المؤشر, وكان انخفاض تسلا بالغ الشدة إلى درجة أن الشركة الآن تكافح للحفاظ على موقعها بين أكبر 10 شركات قيمة في الولايات المتحدة.
في حين تبرز نفيديا، التي من المقرر أن تعلن نتائجها للربع الرابع في أواخر فبراير، بتركيزها غير المنقطع على الذكاء الاصطناعي, فقد حافظت الشركة على مسار صعودي ثابت منذ العام السابق، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة إضافية قدرها 34 بالمئة, بفعل الاهتمام والاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي من قبل لاعبي الصناعة الآخرين, وتؤكد هذه الاختلافات في الأداء بين "السبع الرائعة" على الرغبة المعقدة في السوق التي تقدر الآن القدرات والنتائج المتميزة لكل عملاق تكنولوجي، بدلاً من الاعتماد على التفاؤل العام حول الذكاء الاصطناعي.
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