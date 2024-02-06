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عام على الكارثة.. زلزال تركيا جرح لم يندمل

2/6/2024 2:20:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد مرور عام على الزلازل المدمرة على طول المناطق الحدودية بين تركيا وشمال سوريا، لا يزال الناجون يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن الكارثة.

وقال فيدات بولوت، من الجمعية الطبية التركية في أنطاكيا يوم الاثنين إن اضطرابات القلق منتشرة على نطاق واسع بين السكان. وأضاف أن السكان في المنطقة أفادوا بأنهم لم يعودوا قادرين على البقاء في المباني خوفا من انهيارها.

وذكر بولوت أن العديد من الأشخاص يعانون أيضا من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا يزال تفشي الجرب شائعا.

وفي منطقتي أديامان وهاطاي في تركيا، يكافح الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة بما في ذلك مرضى السرطان للحصول على مواعيد لزيارة طبيب.

ومع ذلك، لا تزال القضية الأكثر إلحاحا في المنطقة هي نقص السكن وأماكن الإقامة المناسبة للسكان، بحسب بولوت. ولا يزال الكثيرون يعيشون في ملاجئ مؤقتة أقيمت في أعقاب الزلازل مباشرة.

وقال بولوت: "الحاويات ليست بيئة صحية للناس".

وتسبب زلزالان في 6 فبراير 2023 في تدمير وتضرر مئات الآلاف من المباني.

ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية، لقي 53 ألف شخص حتفهم في الزلازل التي وقعت في تركيا وحدها. ومع ذلك، يشكك الكثيرون في هذه الأرقام، وتقدر الجمعية الطبية التركية أن عدد القتلى الحقيقي يتراوح ما بين 120 ألفا و150 ألفا.

وبحسب الأرقام الرسمية التركية، لا يزال 690 ألف شخص يعيشون في حاويات في المنطقة. وفي هاطاي، لا يزال الكثير من الناس يعيشون في خيام وينتظرون حاوية.

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