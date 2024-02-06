مطارات أبوظبي تعين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً

أعلنت "مطارات أبوظبي"، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات التجارية الخمس في إمارة أبوظبي، عن تعيين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، وبذلك تنتقل سورليني إلى هذا الدور بشكل دائم بعد أن عملت بصفة مؤقتة منذ يونيو 2023.

وأشرفت إيلينا، منذ انضمامها إلى مطارات أبوظبي، على الافتتاح الناجح لمبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والذي يعد من بين أكبر مباني المطارات في العالم، إذ يتمتع بالقدرة على استضافة 45 مليون مسافر سنوياً واستيعاب 79 طائرة في أي وقت، مما يعزز مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

إضافة إلى ذلك، لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على الزيادة في أعداد حركة المسافرين، والتي لا تزال تشهد نموًا سنويًا، فضلاً عن جذب شركات طيران ومسارات جديدة إلى أبوظبي، بما في ذلك الناقل الوطني الفرنسي إير فرانس.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي :” بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدنا أن نرحب بإيلينا سورليني في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي. وبفضل سجلها الحافل بالنجاح في قطاع الطيران، لدينا ثقة كاملة في قدرتها على قيادة المؤسسة خلال المرحلة التالية من النمو، وهو ما يؤكده التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية ومركز رائد للطيران. وأتمنى لها كل التوفيق في دورها الجديد”.

من جانبها قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي:" يشرفني أن أتولى رسميًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي. وبهذه المناسبة، أجدد التزامي بدعم وتعزيز النمو لقطاعي السياحة والتجارة في أبوظبي، وخاصةً بعد افتتاح مبنى المسافرين A".

وأضافت:" تتمتع أبوظبي بالكثير من الإمكانيات بالإضافة إلى كونها مركزاً رائداً للتميز والابتكار، كما أن مطاراتنا بمثابة البوابة الحقيقية إلى أرض غنية بالتراث الثقافي والفرص التجارية الواعدة، وأنا أتطلع للمساهمة في ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كأحد أفضل المطارات في العالم، والذي يلبي أعلى معايير الجودة لمسافرينا”.

وتتمتع سورليني بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع الطيران، قبل انضمامها إلى مطارات أبوظبي، شغلت العديد من المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك المدير التنفيذي لمحفظة النقل والخدمات اللوجستية في "القابضة" (ADQ)، ونائب رئيس الإستراتيجية المؤسسية للمجموعة في المجموعة العمانية للطيران ومدير الإستراتيجية في مطارات كوبنهاجن. وقبل ذلك، شغلت منصب نائب الرئيس في مطارات ماكواري، إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة للمطارات الخاصة في العالم، وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة الاتحاد للطيران، وطيران أبوظبي، و"القابضة" (ADQ) لخدمات الطيران والفضاء.

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