الإمارات الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في الاستقرار الاقتصادي

أكدت الإمارات مكانة قوتها الاقتصادية عالمياً حيث احتلت المركز الثاني عالمياً ضمن أكثر الدول استقراراً اقتصادياً، متفوقة على كندا وألمانيا واليابان، بينما جاءت سويسرا في المركز الأول، وفقا لموقع US& World REPORT.

وتواصل الإمارات استحواذها على مراكز الصدارة في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، مؤكدة ريادتها، والمستوى العالي من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به.

وترسيخ الإمارات مكانتها واحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، بصياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، تدعم مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، وتؤكد مرونة الاقتصاد الوطني.

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