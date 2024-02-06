الإمارات الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في الاستقرار الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الإمارات مكانة قوتها الاقتصادية عالمياً حيث احتلت المركز الثاني عالمياً ضمن أكثر الدول استقراراً اقتصادياً، متفوقة على كندا وألمانيا واليابان، بينما جاءت سويسرا في المركز الأول، وفقا لموقع US& World REPORT.
وتواصل الإمارات استحواذها على مراكز الصدارة في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، مؤكدة ريادتها، والمستوى العالي من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به.
وترسيخ الإمارات مكانتها واحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، بصياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، تدعم مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، وتؤكد مرونة الاقتصاد الوطني.
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