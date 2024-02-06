عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس إندونيسيا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، وذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، الذي أقيم أمس في صرح زايد المؤسس في أبوظبي.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما تناول الجانبان التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمعالي معروف أمين والوفد المرافق، مهنئا معاليه بمناسبة فوز الجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا، جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024.

وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، تجمعهما علاقات متميزة قائمة على أسس راسخة من التفاهم والاحترام والرغبة المشتركة في تطوير آفاق التعاون، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وأشار سموه إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الإندونيسية فتحت آفاقا واعدة للمزيد من التطور في هذه العلاقة، وذلك بما يدعم أهداف البلدين التنموية.

من جانبه أكد معالي معروف أمين، قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجا عالميا بارزا في التسامح والتعايش، وحريصة على نشر قيم الأخوة الإنسانية في العالم أجمع.

حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

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