ما علاقة الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الإصابة بالإنتان المميت؟

يعد الإنتان وهي حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى، حيث يسبب التهابا شديدا وضررا واسعا للأعضاء الداخلية. ويقدر أن الإنتان يودي بحياة ما لا يقل عن 350 ألف أمريكي سنويا.

وذكرت صحيفة ذا سان ديجو يونيون تريبيون أن الرصد المبكر لهذه الحالة يعد أمرا أساسيا لإنقاذ الأرواح. فقد أظهر بحث طبي أنه كلما أسرعت الفرق الطبية في رصد دلالات تكون الإنتان، كلما تمكنت بصورة أسرع من البدء في إعطاء المريض مضادات حيوية والسوائل الوريدية المنقذة للحياة، مما يدعم جهود الجسد لاستعادة التوازن.

ويعكف فريق من الباحثين والأطباء في مركز يو سي سان ديجو الصحي على معرفة ما إذا كان يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الرصد المبكر للإنتان، وقد توصل الباحثون في ورقة بحثية إلى أن نظاما تم تطويره داخليا يطلق عليهCOMPOSER AI " كومبوزر الذكاء الاصطناعي"وهو عبارة عن نموذج تعلم آلي تم تدريبه باستخدام أكثر من 100 ألف سجل رقمي لمرضى الإنتان، يمكن أن يساعد في الحد من معدلات الوفاة.

ويقوم هذا النموذج كل ساعة بدراسة سجلات الرعاية الصحية الإلكترونية لمرضى الطوارئ بالمركز الطبي، وفحص عوامل عديدة مثل الأدوية الموصوفة وأحدث الإحصاءات المهمة التي تم جمعها للتنبؤ بمن ربما يكون في المراحل الأولى من الإنتان، بناء على السجلات الطبية التي تم جمعها سابقا.

ويوضح طبيب الطوارئ جابريال واردي والمتخصص في الإنتان وأحد المشاركين في الورقة البحثية إن قيمة اللوغاريتمات التعليمية الحقيقية تكمن في المنطقة الرمادية بين الإنتان والحالات الأخرى الكثيرة التي يمكن أن تشابه الإنتان.

وقال واردي" أغلبية حالات الإنتان التي تأتي لقسم الطوارئ، يمكن أن تجعل طالب في كلية الطب أو متخرج حديثا أن يفحصها". وأضاف" هؤلاء الأشخاص يعانون من حمى، وتسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، لا تحتاج للوغاريتمات الذكاء الاصطناعي لتتوصل إلى أن هذا الشخص يعاني من الإنتان".

ولكن بعض الحالات لا تكون واضحة بما يكفي. غالبا ما يصل المرضى وهم يعانون من أعراض غير دقيقة، مثل الوهن العام، مما قد يشير إلى الإنتان المبكر أو الكثير من المشاكل الطبية الأخرى.

وأوضح واردي" في أغلب الأحيان، ما سوف يحدث هو أننا سوف نقوم ببعض تحاليل الدم، ربما بعض الدراسات الصورية، ولكن أقسام الطوارئ أماكن مزدحمة، من الصعب أن يقوم الطبيب الذي قام بالتقييم الأولي أن يقول دعني أعود لك وأحاول جمع المعلومات للتوصل لتشخيص". وقال " هنا تظهر فائدة اللوغاريتمات".

وأضاف" سوف تساعد اللوغاريتمات الأطباء في هذه المواقف، عندما يكون التشخيص غامضا. الأمر مثل القول يبدو أن هذا الشخص يواجه خطورة مرتفعة للإصابة بالإنتان خلال الساعات القليلة المقبلة، لماذا لا يتم فحصه مجددا وتحديد ما إذا كان سوف يستفيد من السوائل و المضادات الحيوية".

وشملت الدراسة الخاصة بنموذج " كومبوزر" التي نٌشرت في دورية ان بي جيه ديجتال الطبية، 6217 مريضا بقسم الطوارئ في مستشفى يو سي سان دييجو. وقارن الباحثون نتائج أكثر من 5000 مريض طوارئ في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير 2021 حتى 6 كانون الأول/ديسمبر 2022 بـ 1162 مريض طوارئ تم علاجهم أثناء استخدام نموذج كومبوزر خلال خمسة أشهر من 7 كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى 30 نيسان/أبريل .2023

وتوصل الباحثون إلى أن معدل الوفاة بسبب الإنتان بلغ 5ر9% بالنسبة للذين تم علاجهم في وجود جهاز كومبوزر، بانخفاض بواقع 9ر1 نقطة مئوية مقارنة بمعدل الوفاة المتوقع وهو 39ر11 %. وكان معدل الوفاة بين المجموعة التي تم دراستها بدون نموذج كومبوزر 3ر.10%

وقامت الدكتورة كارين مولاندير، مديرة تحالف الإنتان، الذي يعد منظمة غير ربحية تعمل على الحد من انتشار هذه الحالة في أنحاء البلاد بمراجعة الورقة البحثية، وقالت إنه على الرغم من أنه مازال يتعين القيام بعمل أعمق، فإن ما تم التوصل إليه يعد مشجعا.

وأوضح الباحثون أن نسبة التراجع التي تقدر بـ 9ر1% في معدل الوفاة، على الرغم من صغرها، فإنها تعني نجاة 22 مريضا بالإنتان، كان من الممكن أن يتوفوا بهذه الحالة.

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