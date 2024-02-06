رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد عبدالرحمن محمد الهاوي وكيلاً لوزارة الاستثمار

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة محمد عبدالرحمن محمد الهاوي، وكيلاً لوزارة الاستثمار.

وشغل سعادته عدداً من المناصب القيادية في مجال الاستثمار خلال مسيرته العملية، حيث شغل منصب مدير إدارة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغل منصب نائب الرئيس الأول في شركة مبادلة، ولدى سعادته خبرة امتدت لأكثر من 7 سنوات في المكتب التنفيذي لإمارة دبي ومكتب رئاسة مجلس الوزراء.

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