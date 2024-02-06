الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفية إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.