الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات متفرقة.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد، بمحافظة جنين، ونشرت فرقة مشاة على مداخلها، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب مدينة جنين، ودهمت عددا من المنازل في القرية.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واندلعت معلى إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومة، تخللها تفجير عبوات محلية الصنع "عبوات ناسفة".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال الغلبان "بلال أحمد محمود فريحات" من منزله في بلدة اليامون بعد مداهمته وتكسير محتوياته.

واستهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بالرصاص بالقرب من مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الجهة الشرقية من مدينة نابلس، من جهة حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت حي التعاون العلوي قرب حاجز الطور في نابلس، واقتحمت منزلا في منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان عميد الطيراوي ونور الطيراوي وشاكر الترتير عقب اقتحام منازلهم في حي المساكن الشعبية بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية النصارية شرق مدينة نابلس، واقتحمت منزلا في القرية، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم بقلقيلية، وشنت حملة مداهمات، وقامت بإطلاق طائرة تصوير في سماء البلدة، وانسحبت لاحقا بعد فشلها في اعتقال احد المطاردين، فيما أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين في أحد منازل البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق قلقيلة، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة وحققت ميدانيا مع المواطنين.

في طولكرم، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة قفين شمالا، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي بالفخذ.

وتشهد بلدة قفين اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، وسط اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم واستفزازهم، ما يؤدي لوقوع مواجهات.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان في أريحا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وداهمت منازل عدد من الشهداء القساميين في حارة المقايطة من مخيم عقبة جبر، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وهم، منزل الشهيد علاء عوضات، والشهيد أدهم عوضات، ومنزل الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات.

وفي بيت لحم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة اعتداء بالضرب وإصابته برضوض كبيرة في أنحاء الجسم بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه على حاجز الكونتينر قرب القدس ونقل لأحد مستشفيات بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل سليمان يوسف محمد كعابنه، محيط منزله في قرية ادقيقه في الخليل، واعتقلت الشقيقين علي وعايش محمد علي عوض، وكلاهما من قرية اصفي، بالقرب من قرية المجاز بالمسافر، أيضا، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.