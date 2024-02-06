أثناء عزفها البيانو في بريطانيا .. وفاة طالبة أمام والديها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في واقعة مروعة، توفيت سيلينا لاو، البالغة من العمر ثماني سنوات، وهي تعزف بطريقة محترفة على البيانو قبل لحظات من مقتلها عندما اقتحمت سيارة دفع رباعي حفل نهاية الفصل الدراسي في مدرستها ببريطانيا
وكانت سيلينا، التي كانت تلميذة في معهد The Study Prep، تؤدي دورها ضمن حفل موسيقي قبل أن تصطدم سيارة ببوابات المدرسة الابتدائية في تموز الماضي.
وبعد وقت قصير من انتهاء الحفل وتلقيها التصفيق الحار، خرج التلاميذ مع عائلاتهم للنزهة، حيث اصطدمت السيارة بسياج المعهد.
وقُتلت سيلينا وصديقتها نوريا سجاد، البالغة من العمر ثمانية أعوام أيضًا، في الحادث بينما أصيب العشرات من الأطفال والآباء الآخرين.
لبنان 24
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