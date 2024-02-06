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توضيح بشأن عطلة الإسراء والمعراج في الأردن الخميس

2/6/2024 2:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساءل عدد من المواطنين عن بلاغ رسمي بشأن عطلة رسمية يوم الخميس الموافق 8 شباط 2024، السابع والعشرين من رجب من كل عام والذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج.
يشار إلى أن الأردن إعتاد ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم الإسراء والمعراج .
علماً أنه صدر عام 2005 قرارا حكوميا ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.




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