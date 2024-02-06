توضيح بشأن عطلة الإسراء والمعراج في الأردن الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساءل عدد من المواطنين عن بلاغ رسمي بشأن عطلة رسمية يوم الخميس الموافق 8 شباط 2024، السابع والعشرين من رجب من كل عام والذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج.
يشار إلى أن الأردن إعتاد ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم الإسراء والمعراج .
علماً أنه صدر عام 2005 قرارا حكوميا ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.
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