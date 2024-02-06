ارتفاع سعر البطاطا بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي اليوم 2714.494 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، بينما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 109.123 طن.



واستمر سعر الخيار في الارتفاع ليصل إلى 100 قرش للكيلو اليوم، وكذلك شهدت أسعار البطاطا ارتفاعًا طفيفًا بفارق 5 قروش عن اليوم السابق، حيث بلغ سعر البطاطا بين 30 و 50 قرشًا للكيلو.



وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي اليوم:









