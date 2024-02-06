ارتفاع سعر البطاطا بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
بلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي اليوم 2714.494 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، بينما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 109.123 طن.
واستمر سعر الخيار في الارتفاع ليصل إلى 100 قرش للكيلو اليوم، وكذلك شهدت أسعار البطاطا ارتفاعًا طفيفًا بفارق 5 قروش عن اليوم السابق، حيث بلغ سعر البطاطا بين 30 و 50 قرشًا للكيلو.
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي اليوم:
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