شاهد عملية سطو 'جريئة' في وضح النهار في امريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، يوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار في محطة "وقود 76" بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".
وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.
لبنان 24
MENAFN06022024000208011052ID1107814097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.