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شاهد عملية سطو 'جريئة' في وضح النهار في امريكا

2/6/2024 2:10:37 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، يوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار في محطة "وقود 76" بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".

وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.

لبنان 24

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