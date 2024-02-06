اشتباكات عنيفة وغارات جوية وقصف مدفعي غرب غزة
التاريخ
2/6/2024 2:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي في الأحياء الغربية لمدينة غزة.
وقبل 3 أيام، عادت الاشتباكات بقوة إلى مدينة غزة ومناطق بشمالي القطاع بالتزامن مع المعارك الدائرة في خان يونس جنوبا.
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