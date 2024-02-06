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اشتباكات عنيفة وغارات جوية وقصف مدفعي غرب غزة

2/6/2024 2:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي في الأحياء الغربية لمدينة غزة.


وقبل 3 أيام، عادت الاشتباكات بقوة إلى مدينة غزة ومناطق بشمالي القطاع بالتزامن مع المعارك الدائرة في خان يونس جنوبا.


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