امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة في فلوريدا

امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة في فلوريدا
التاريخ
2/6/2024 2:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت كندرا بون من ولاية فلوريدا، من سرقة سيارة شرطة من أحد الضباط وتسببت بمقتل راكبين.
وبعد سرقتها السيارة، اصطدمت بون بشاحنة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للشرطة في ولاية فلوريدا.
لبنان 24
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