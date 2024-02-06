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امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة في فلوريدا

2/6/2024 2:10:36 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت كندرا بون من ولاية فلوريدا، من سرقة سيارة شرطة من أحد الضباط وتسببت بمقتل راكبين.

وبعد سرقتها السيارة، اصطدمت بون بشاحنة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للشرطة في ولاية فلوريدا.

لبنان 24

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