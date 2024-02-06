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هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

2/6/2024 2:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بدء تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى "مقتل 12 رهينة داخل منزل في مستوطنة بئيري" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار على منزل يضم أسرى إسرائيليين في مستوطنة "بئيري" أثناء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.




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