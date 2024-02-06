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أرامكو السعودية تبقي على سعر الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا دون تغيير

2/6/2024 2:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر بيان لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء أن السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - أبقت على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف دون تغيير لعملائها في آسيا في آذار، عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قائدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق.


وحددت أرامكو سعر النفط الخام العربي الخفيف بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو نفس مستوى الشهر السابق.


وأجرت شركة النفط الحكومية العملاقة أكبر تخفيض في سعر البيع الرسمي في 13 شهرا لشحنات شباط إلى أدنى مستوى في 27 شهرا وسط منافسة من الموردين المنافسين.


وجاء سعر آذار أقل من توقعات السوق التي قالت إن السعودية سترفع سعر البيع الرسمي بحوالي 55 سنتا في أعقاب تحسن السوق وتضاؤل المخاوف من انقطاع الإمدادات في ظل الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.


وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل من الخام السعودي للتحميل في كانون الثاني وشباط بسبب ارتفاع الأسعار.

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