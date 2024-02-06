الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس
التاريخ
2/6/2024 2:10:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل تعود لعائلتي الترتير والطيراوي وعبثت بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وهم: عميد الطيراوي، ونور الطيراوي، وشاكر الترتير.
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