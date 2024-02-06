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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس

2/6/2024 2:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من شرق مدينة نابلس.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل تعود لعائلتي الترتير والطيراوي وعبثت بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وهم: عميد الطيراوي، ونور الطيراوي، وشاكر الترتير.


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