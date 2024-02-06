نائب أوكراني يعلن وصول بوريل إلى كييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو وصول مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى كييف.
وكتب غونتشارينكو في صفحته على "تلغرام": "وصل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى كييف، وكانت لي فرصة للتحدث معه قليلا في القطار".
وصرح بوريل أثناء زيارته إلى وارسو أمس الاثنين بأنه سيتوجه إلى أوكرانيا.
ودعا بوريل دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة لدول ثالثة وتركيز الجهود على تأمين الأسلحة لأوكرانيا.
RT
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