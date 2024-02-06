Tuesday, 06 February 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب أوكراني يعلن وصول بوريل إلى كييف

2/6/2024 2:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو وصول مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى كييف.
وكتب غونتشارينكو في صفحته على "تلغرام": "وصل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى كييف، وكانت لي فرصة للتحدث معه قليلا في القطار".


وصرح بوريل أثناء زيارته إلى وارسو أمس الاثنين بأنه سيتوجه إلى أوكرانيا.


ودعا بوريل دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة لدول ثالثة وتركيز الجهود على تأمين الأسلحة لأوكرانيا.

RT

MENAFN06022024000208011052ID1107814090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث