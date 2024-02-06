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كولومبيا.. مصرع 4 عسكريين بتحطم مروحية قرب الحدود مع بنما

2/6/2024 1:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي أربعة عسكريين كولومبيين مصرعهم بتحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد قرب الحدود مع بنما، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي.


وقال الجيش في بيانه إن "مروحية من طراز "يو اتش-60 بلاك هوك" تابعة لسلاح المشاة تعرضت لحادث خلال عملية شحن جوي نحو قاعدة كوتي العسكرية في مقاطعة تشوكو"، من دون تحديد مكان الواقعة أو ملابساتها.


وأضاف البيان أن "قوات برية توجهت فورا إلى مكان الحادث بالتنسيق مع السلطات البنمية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ".


وكشف البيان أنه "تم العثور على أربعة من عسكريينا موتى في الموقع بينهم الطيار ومساعده كما نقل ثلاثة جرحى إلى بلدة أبارتادو شمال البلاد.


وأشار البيان إلى فتح تحقيق وإرسال لجنة خبراء عسكريين إلى الموقع الذي تحطمت فيه المروحية لكشف ملابسات الحادث.

RT

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