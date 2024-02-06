Tuesday, 06 February 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير للسائقين: السرعة ليست درب الوصول الآمن

2/6/2024 1:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، السائقين إلى أهمية اتخاذ كل متطلبات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة، موضحا أن السرعة ليست درب الوصول الآمن.


وقال الدروبي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه لا بد من القيادة الآمنة بشكل أكثر خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة، عبر إدراك عناصر الطريق، بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والقيادة ضمن حدود السرعات المُقررة، والابتعاد عن كل مشتتات الانتباه، واستخدام حزام الأمان.


وبيّن أن كوادر السير منتشرين على مختلف التقاطعات والطرق الرئيسية، وبمحيط المدارس، موضحاً أن النشاط والكثافة المرورية صباح كل يوم يتطلب من السائقين الالتزام أكثر بقواعد السير، والمسير ضمن المسارب المُحددة، وإعطاء الأولوية عند الدواوير، وعند الخروج من التقاطعات الرئيسية.

MENAFN06022024000208011052ID1107813940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث