السير للسائقين: السرعة ليست درب الوصول الآمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، السائقين إلى أهمية اتخاذ كل متطلبات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة، موضحا أن السرعة ليست درب الوصول الآمن.



وقال الدروبي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه لا بد من القيادة الآمنة بشكل أكثر خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة، عبر إدراك عناصر الطريق، بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والقيادة ضمن حدود السرعات المُقررة، والابتعاد عن كل مشتتات الانتباه، واستخدام حزام الأمان.



وبيّن أن كوادر السير منتشرين على مختلف التقاطعات والطرق الرئيسية، وبمحيط المدارس، موضحاً أن النشاط والكثافة المرورية صباح كل يوم يتطلب من السائقين الالتزام أكثر بقواعد السير، والمسير ضمن المسارب المُحددة، وإعطاء الأولوية عند الدواوير، وعند الخروج من التقاطعات الرئيسية.