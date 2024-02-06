الاحتلال يداهم عددا من المنازل في نابلس
التاريخ
2/6/2024 1:09:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في المنطقة الشرقية بنابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل عرف منها عائلتي الترتير والطيراوي وعبثت في محتوياتها.
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