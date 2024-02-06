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الاحتلال يداهم عددا من المنازل في نابلس

2/6/2024 1:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في المنطقة الشرقية بنابلس.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل عرف منها عائلتي الترتير والطيراوي وعبثت في محتوياتها.


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