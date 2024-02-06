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بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

2/6/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعقد نقابة الفنانين اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم الجمعة الموافق لـ 1 آذار 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة المؤتمرات - المركز الثقافي الملكي ليتم مناقشة العديد من القضايا وانتخاب نقيبا للفنانين ومجلس النقابة للدورة "13" 2024-2026 .
واشارت النقابة الى فتح باب الترشيح لشغل منصب النقيب وأعضاء المجلس اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16/02/2024، وسيتم إغلاق باب الترشيح قبل موعد الانتخابات المقررة بثلاثة أيام، أي يوم الثلاثاء الموافق 27/02/2024، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم (17/أ) من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.
ونوهت النقابة الى ضرورة مراجعة ديوان النقابة لاستلام رقعة الدعوة للمؤتمر المشار إليه أدناه




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