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فيديو- عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا وتتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص

2/6/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسببت عاصفة قوية ضربت ولاية كاليفورنيا أمس بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.


وبحسب لوس انجلوس تايمز، تسبّبت العاصفة بفيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل.


ويشهد جنوب الولاية هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة.


وفي المقابل تعرّض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار مّا تسبّب بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقلّ.

وحذّر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أنّ "هذه العاصفة الضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح"، معلناً حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات من الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.

ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل العاصفة القوية التي اجتاحت كاليفورنيا


أبلغت لوس أنجلوس عن انقطاع التيار الكهربائي عن 4000 منزل وشركة. - الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 5, 2024

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