فيديو- عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا وتتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسببت عاصفة قوية ضربت ولاية كاليفورنيا أمس بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وبحسب لوس انجلوس تايمز، تسبّبت العاصفة بفيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل.
ويشهد جنوب الولاية هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة.
وفي المقابل تعرّض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار مّا تسبّب بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقلّ.
وحذّر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أنّ "هذه العاصفة الضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح"، معلناً حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات من الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.
ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل العاصفة القوية التي اجتاحت كاليفورنيا
أبلغت لوس أنجلوس عن انقطاع التيار الكهربائي عن 4000 منزل وشركة. - الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 5, 2024
MENAFN06022024000208011052ID1107813937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.