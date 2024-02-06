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الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية غربي روسيا

2/6/2024 1:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط سبع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا الليلة الماضية.
وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن سقوط مسيرة أوكرانية في مدينة غوبكين بالمقاطعة.


وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وأن الأضرار اقتصرت على الماديات في 4 منازل.

RT

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