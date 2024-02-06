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الاحتلال يقتحم أريحا

2/6/2024 1:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.


وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل عدد من الشهداء في حارة المقايطة من مخيم عقبة جبر، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وهم، منزل الشهيد علاء عوضات، والشهيد أدهم عوضات، ومنزل الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات.


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