الاحتلال يقتحم أريحا

الاحتلال يقتحم أريحا
التاريخ
2/6/2024 1:09:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل عدد من الشهداء في حارة المقايطة من مخيم عقبة جبر، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وهم، منزل الشهيد علاء عوضات، والشهيد أدهم عوضات، ومنزل الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات.
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