ماذا يقول طول أصابعك عنك حسب العلم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتقد بعض العلماء أن أيدينا يمكن أن تخبرنا كثيرا عن أنفسنا، حيث ربط الباحثون بين طول الأصابع وبين شخصية صاحبها وخصائصه النفسية والجسدية.

وقد يبدو الفرق بين طول أصابعك أمرا عشوائيا إلى حد ما، لكن العلماء يعتقدون أنه يمكن أن يكون مؤشرا على كيفية تطورك في الرحم، لذلك قاموا بدرس ما يسمى بنسبة 2D:4D وهي النسبة بين إصبع السبابة والبنصر.



وقال الدكتور وعالم الرياضيات من جامعة نيو إنجلاند بن سيربيل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "نسبة 2D:4D مرتبطة بمستويات هرمون الأم، وهي تنشأ في الرحم في وقت مبكر من نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتتأثر بالتعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة".



وأوضح أنه "نظرا لأن هرمون التستوستيرون هو هرمون أندروجيني، مما يعني أنه يضفي ما يعتبره الكثيرون سمات ذكورية، فإن النساء عادة ما يكون لديهن نسبة 2D:4D أعلى من الرجال"، مبينا أن "هرمون التستوستيرون قبل الولادة يرتبط بحساسية التستوستيرون في وقت لاحق من الحياة".



وبسبب ارتباط هذه النسبة بالهرمون الجنسي الذكري، غالبا ما يركز الباحثون على السمات التي يعتقد أنها مرتبطة بحساسية التستوستيرون.

صبع البنصر أطول من السبابة

إذا كان إصبع البنصر أطول بكثير من إصبع السبابة، فهذا يعني أن نسبة 2D:4D لديك منخفضة. وفي بحث الدكتور سيربيل، حدد النسبة المنخفضة كعلامة محتملة على النجاح بين الرياضيين والجراحين والصحافيين والسياسيين. وكان السبب هو أن استجابة هرمون التستوستيرون مرتبطة بالقدرة على تلقي المعلومات ومعالجتها.



إصبع السبابة أطول من إصبع البنصر

من ناحية أخرى، قد يكون لديك إصبع السبابة أطول من إصبع البنصر، وبالإضافة إلى ارتباطها بعكس جميع السمات ذات النسبة المنخفضة، فقد بحثت بعض الدراسات على وجه التحديد في هذه السمة.



ويعتقد أن ارتفاع نسبة 2D:4D هو علامة على انخفاض هرمون التستوستيرون ومستويات أعلى من التعرض لهرمون الاستروجين أثناء وجوده في الرحم. وتشير الدراسات إلى أن النسبة العالية ترتبط بمستويات أعلى من الألم في المواقف المختلفة.



كيف يمكنك قياس نسبة 2D:4D لديك؟

لقياس إصبعك قم بتصويبه وانظر إلى راحة يدك. من المحتمل أن تكون هناك تجاعيد في قاعدة إصبعي السبابة والبنصر، ومن المرجح أن يحتوي إصبع السبابة على تجعد واحد، أما إصبع البنصر فهو عبارة عن شريط من التجاعيد.



حدد التجعيد الأقرب إلى راحة اليد واختر نقطة على التجعد في منتصف الطريق عبر قاعدة الإصبع. ضع علامة عليها بالقلم. قم بقياسه من العلامة إلى طرف الإصبع.

لبنان 24