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روسيا تجهّز الجيش بغواصة نووية جديدة

2/6/2024 1:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد مصنع "سيفماش" الروسي مؤخرا احتفالية رسمية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة نووية جديدة، صممت لصالح الجيش.


وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"شهد مصنعنا في 3 فبراير الجاري احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة الأمير بوجارسكي التي تنتمي لفئة غواصات Borei-A النووية الحاملة للصواريخ".


وحضر الاحتفالية القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال، نيكولاي يفمينوف، وعدد من الشخصيات الحكومية والعسكرية الروسية، وممثلون عن مؤسسات تصنيع السفن والغواصات الحربية في روسيا".

RT

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