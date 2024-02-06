روسيا تجهّز الجيش بغواصة نووية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد مصنع "سيفماش" الروسي مؤخرا احتفالية رسمية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة نووية جديدة، صممت لصالح الجيش.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"شهد مصنعنا في 3 فبراير الجاري احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة الأمير بوجارسكي التي تنتمي لفئة غواصات Borei-A النووية الحاملة للصواريخ".
وحضر الاحتفالية القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال، نيكولاي يفمينوف، وعدد من الشخصيات الحكومية والعسكرية الروسية، وممثلون عن مؤسسات تصنيع السفن والغواصات الحربية في روسيا".
RT
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