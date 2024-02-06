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الدولار الأمريكي قرب ذروته في 3 أشهر والأسترالي يصعد بعد قرار المركزي

2/6/2024 1:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام.


بينما ارتفع الدولار الأسترالي بعدما قال البنك المركزي الأسترالي إنه لا يستطيع استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.


وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاما عند 4.355%، كما كان متوقعا، لكنه حذّر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.


وعدل المستثمرون الرهانات على أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي، مع توقع الاقتصاديين بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من هذا العام.

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