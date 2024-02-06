استقرار أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف.
وحافظت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 % إلى 2041.30 دولار للأونصة.
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