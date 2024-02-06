استقرار أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.



وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف.



وحافظت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 % إلى 2041.30 دولار للأونصة.

