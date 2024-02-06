فتح باب استخراج سمات الدخول للزيارة العائلية والتجارية والسياحية عبر منصة متى بشروط جديدة



400

دينار الحد الأدنى للراتب لزيارة الأب والأم والزوجة والأبناء و800 دينار لباقي الأقارب.. وتذاكر سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الوطنية مواطنو

53 دولة والمقيمون بدول «التعاون» تمنح لهم سمة الدخول من المنافذ مباشرة أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر موقع «الداخلية»



اعتبارا من بعد غد الأربعاء تقوم إدارات شؤون الإقامة المختلفة باستقبال طلبات استخراج سمات الزيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق عبر (منصة متى)

‏سمة دخول زيارة (عائلية)

٭ تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط ألا يقل راتب العائل عن (400) دينار، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن (800) دينار، حيث يتطلب ذلك الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة وهي كالتالي:

٭ توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني).

٭ تعهد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.

٭ تعهد بالالتزام بمدة الزيارة.

٭ علاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.

٭ في حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سوف يتم إدراج كل من (الزائر - الكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في نظام الرقابة الأمنية، حيث تتم متابعة المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.

‏سمة دخول (تجارية)

٭ تصدر بناء على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.

سمة دخول زيارة (سياحية)

٭ للأشخاص المنتمين لـ 53 دولة، حيث تمنح لهم سواء من منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد أومن خلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على (موقع وزارة الداخلية)

٭ للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصرف سمات الدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (2030/2008) وتعديلاته، ووفقا للضوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.

٭ من خلال الفنادق والشركات التي لديها ربط آلي مع نظام الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.

لحجز موعد مسبق عبر (منصة متى) يرجى مسح الـ (QR-Code) المرفق.